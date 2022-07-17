Всю Україну накриють дощі, місцями грози: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні 17 липня буде з дощами по всій території (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні, 17 липня очікуються короткочасні дощі по всій території. Місцями гроза та похолодання вдень до +18.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків: сьогодні короткочасні дощі очікуються по всій території країни, місцями грози. При цьому вночі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без істотних опадів
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +11 +14, вдень +18 +22 градуси;
- на заході вночі +9 +14 градусів, а вдень +17 +27;
- у східних областях вночі +13 +17, вдень +25 +30 градусів;
- на півдні країни вночі +15 +19 градусів, а вдень +26 +29;
- у центральних областях вночі +11 +15, вдень +20 +24 градуси.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12 +14, а вдень +19 +21.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якого літа цього року слід очікувати українцям.