UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Всю ніч будуть розбирати завали: Філатов про удар по будинку в Дніпрі

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Рятувальники будуть всю ніч розбирати завали будинку у місті Дніпро. Там тривають пошуки постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Facebook мера Дніпра Бориса Філатова.

За його даними, внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок весь район відключено від енергопостачання. Його також відключено від систем життєзабезпечення.

"Зв'язок поганий. Всю ніч розбиратимемо завали", - написав Філатов.

Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних.

Нагадаємо РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.

Також під час масштабної тривоги російські військові влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Наразі під завалами перебувають цивільні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОбстрілракетиДнипро