Всю ніч будуть розбирати завали: Філатов про удар по будинку в Дніпрі

Рятувальники будуть всю ніч розбирати завали будинку у місті Дніпро. Там тривають пошуки постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Facebook мера Дніпра Бориса Філатова.
За його даними, внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок весь район відключено від енергопостачання. Його також відключено від систем життєзабезпечення.
"Зв'язок поганий. Всю ніч розбиратимемо завали", - написав Філатов.
Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних.
Нагадаємо РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.
Також під час масштабної тривоги російські військові влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Наразі під завалами перебувають цивільні.
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