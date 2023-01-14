Всю ніч будуть розбирати завали: Філатов про удар по будинку в Дніпрі

Рятувальники будуть всю ніч розбирати завали будинку у місті Дніпро. Там тривають пошуки постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Facebook мера Дніпра Бориса Філатова.

За його даними, внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок весь район відключено від енергопостачання. Його також відключено від систем життєзабезпечення.

Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних.

Нагадаємо РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.

Також під час масштабної тривоги російські військові влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Наразі під завалами перебувають цивільні.

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