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Всю ніч будуть розбирати завали: Філатов про удар по будинку в Дніпрі

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Дніпро, Субота 14 січня 2023 17:10
Всю ніч будуть розбирати завали: Філатов про удар по будинку в Дніпрі Фото: мер Дніпра Борис Філатов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Рятувальники будуть всю ніч розбирати завали будинку у місті Дніпро. Там тривають пошуки постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Facebook мера Дніпра Бориса Філатова.

За його даними, внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок весь район відключено від енергопостачання. Його також відключено від систем життєзабезпечення.

"Зв'язок поганий. Всю ніч розбиратимемо завали", - написав Філатов.

Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних.

Нагадаємо РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого обстрілу з боку Росії по території України 14 січня в режимі онлайн.

Також під час масштабної тривоги російські військові влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Наразі під завалами перебувають цивільні.

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