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Всю ночь будут разбирать завалы: Филатов об ударе по дому в Днепре

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Днепр, Суббота 14 января 2023 17:10
Всю ночь будут разбирать завалы: Филатов об ударе по дому в Днепре Фото: мэр Днепра Борис Филатов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Спасатели будут всю ночь разбирать завалы дома в городе Днепр. Там продолжаются поиски пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Днепра Бориса Филатова.

По его данным, в результате попадания ракеты в жилой дом весь район отключен от энергоснабжения. Он также отключен от систем жизнеобеспечения.

"Связь плохая. Всю ночь будем разбирать завалы", - написал Филатов.

По состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде жилого дома было спасено 15 гражданских .

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела со стороны России по территории Украины 14 января в режиме онлайн.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

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