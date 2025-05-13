Не вся вода "мінеральна": в Україні заборонили дикий маркетинг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 9 травня 2025 р. № 542.

Дія порядку поширюється на води питні, які видобуваються на території України або в інших країнах.

Води питні відносяться МОЗ до категорії "вода природна мінеральна" за умови відповідності вимогам Гігієнічних вимог до виробництва та обігу вод природних мінеральних і вод джерельних, затверджених наказом Мінекономіки від 12 квітня 2021 р. № 741.

Для віднесення води питної до категорії "вода природна мінеральна" оператор ринку подає до МОЗ заяву. МОЗ надсилає подані документи для проведення робіт з їх оцінки та підготовки експертного звіту за результатами такої оцінки.

До заяви додаються: