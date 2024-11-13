Почнуть з риби: в уряді хочуть відмовитися від імпорту продуктів

Український товстолоб не поступається за енергетичними цінностями імпортному хеку. Українським продуктам буде віддаватися пріоритет у державних закупівлях.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу міністерства .

Як зазначили в пресслужбі, Мінагрополітики розпочинає політику імпортозаміщення у сфері продовольства. "Мінагрополітики разом з Кабміном розпочали формування дорожньої карти для переорієнтації держзакупівель", - йдеться в повідомленні.

Коваль заявив, що в структурі державних закупівель велика частина - імпортні продукти харчування. Зокрема, рибу державні структури сьогодні в більшості постачають з-за кордону.

Міністр висловив переконання, що в раціоні тих, хто закуповує продовольство за державні кошти, повинна бути українська риба.

"Лише минулого року державою було закуплено імпортної риби на майже 40 мільярдів гривень. Мова йде про хек, пангасіус та інші. Наша мета – змінити політику державних закупівель на користь української риби. Наприклад, в раціоні ЗСУ хек можна замістити товстолобом і білим амуром",- сказав

Міністр повідомив про підтвердження головного дієтолога МОЗ, що за енергетичними цінностями ці види риби не поступаються імпортним.

"Це позитивно вплине на платіжний баланс країни, створить додатковий попит на вирощену в Україні рибу та дасть поштовх для розвитку галузі", - додав Коваль.