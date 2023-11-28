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Вся Украина - ракетная опасность. Объявлена масштабная тревога из-за взлета МиГ

Киев, Вторник 28 ноября 2023 13:47
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Вся Украина - ракетная опасность. Объявлена масштабная тревога из-за взлета МиГ Фото: 28 ноября по всей Украине объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По всей Украине сегодня, 28 ноября, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетом российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:47 карта воздушных тревог выглядит так:

Вся Украина - ракетная опасность. Объявлена масштабная тревога из-за взлета МиГ

Причина тревоги

По данным воздушных сил ВСУ, причиной тревоги является взлет российского истребителя МиГ-31К.

"Вся Украина - ракетная опасность!" - предупредили военные.

Заметим, что МиГ-31К является потенциальным носителем аэробалистической Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны. Вместе с тем, такие ракеты трудно перехватить нашим силам ПВО.

Ракетная опасность

Добавим, что в Силах обороны юга предупредили о высокой угрозе ракетных ударов по Украине. Поскольку врагом из Новороссийска на боевое дежурство в акваторию Черного моря выведены три ракетоносителя. Суммарный залп может составлять до 16 ракет типа "Калибр".

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воздушная тревога
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