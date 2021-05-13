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Вся Украина перешла в "желтую" зону карантина

Автор: Игорь Литвиненко

Все регионы Украины перевели в "желтую" зону карантина. В стране больше нет ни одного региона, где были бы превышены показатели по коронавирусу.

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

Так, с сегодняшнего дня в "желтую" из "оранжевой" зоны перевели Николаевскую и Черкасскую области. Также в этих регионах пришли в норму показатели коэффициента выявления случаев инфицирования.

При этом сразу девять регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.

Отметим, вся Украина может перейти в "зеленую" зону, если не менее 13 регионов будут показывать менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент обнаружения инфицирования по всей стране будет меньше 5%.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство продлит адаптивный карантин до августа.

Также сообщалось, что ученые прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 со следующей недели.

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