Вся Украина перешла в "желтую" зону карантина

Все регионы Украины перевели в "желтую" зону карантина. В стране больше нет ни одного региона, где были бы превышены показатели по коронавирусу.
Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.
Так, с сегодняшнего дня в "желтую" из "оранжевой" зоны перевели Николаевскую и Черкасскую области. Также в этих регионах пришли в норму показатели коэффициента выявления случаев инфицирования.
При этом сразу девять регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.
Отметим, вся Украина может перейти в "зеленую" зону, если не менее 13 регионов будут показывать менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент обнаружения инфицирования по всей стране будет меньше 5%.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство продлит адаптивный карантин до августа.
Также сообщалось, что ученые прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 со следующей недели.