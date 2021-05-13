Вся Украина перешла в "желтую" зону карантина

Все регионы Украины перевели в "желтую" зону карантина . В стране больше нет ни одного региона, где были бы превышены показатели по коронавирусу.

Так, с сегодняшнего дня в "желтую" из "оранжевой" зоны перевели Николаевскую и Черкасскую области. Также в этих регионах пришли в норму показатели коэффициента выявления случаев инфицирования.

При этом сразу девять регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.