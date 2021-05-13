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Вся Україна перейшла в "жовту" зону карантину

Автор: Ігор Литвиненко

Всі регіони України перевели в "жовту" зону карантину. У країні більше немає жодного регіону, де були б перевищені показники по коронавірусу.

Відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

Так, з сьогоднішнього дня в "жовту" з "помаранчевої" зони перевели Миколаївську і Черкаську області. Також в цих регіонах прийшли в норму показники коефіцієнта виявлення випадків інфікування.

При цьому відразу дев'ять регіонів відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область.

Відзначимо, вся Україна може перейти в "зелену" зону, якщо не менше 13 регіонів будуть показувати менше 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, а коефіцієнт виявлення інфікування по всій країні буде менше 5%.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд продовжить адаптивний карантин до серпня.

Також повідомлялося, що вчені прогнозують зростання захворюваності COVID - 19 з наступного тижня.

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