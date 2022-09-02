Вся Европа мишень для российского режима, - Шмыгаль о распространении усталости от войны

"В начале войны нам дали всего три дня, сейчас мы сопротивляемся российскому наступлению уже пол года. Мы продолжаем стоять вместе с нашими союзниками, с нашими партнерами в объединенной Европе, с США и Великобританией. Мы выступаем за свободу", - заявил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, человек не может устать от борьбы за свободу.

Комментируя слова о том, что в Германии все меньше говорят о войне в Украине и все чаще поднимают вопрос газа и повышения цен, Шмыгаль отметил, что в российских ток-шоу регулярно обсуждают судьбу других стран и Европы в целом.

"Мы все являемся целью этого режима. Мы должны стоять вместе и бороться за свободу в Европе", - отметил премьер.