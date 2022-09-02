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Вся Европа мишень для российского режима, - Шмыгаль о распространении усталости от войны

Фото: Денис Шмигаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и ее союзники не имеют права уставать от войны, поскольку вся Европа является мишенью для российского режима.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью для издания dpa.

"В начале войны нам дали всего три дня, сейчас мы сопротивляемся российскому наступлению уже пол года. Мы продолжаем стоять вместе с нашими союзниками, с нашими партнерами в объединенной Европе, с США и Великобританией. Мы выступаем за свободу", - заявил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, человек не может устать от борьбы за свободу.

Комментируя слова о том, что в Германии все меньше говорят о войне в Украине и все чаще поднимают вопрос газа и повышения цен, Шмыгаль отметил, что в российских ток-шоу регулярно обсуждают судьбу других стран и Европы в целом.

"Мы все являемся целью этого режима. Мы должны стоять вместе и бороться за свободу в Европе", - отметил премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил в том, что союзники могут годами поддерживать Украину в борьбе против военной агрессии России.

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