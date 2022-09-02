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Уся Європа мішень для російського режиму, - Шмигаль про поширення втоми від війни

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна та її союзники не мають права втомлюватись від війни, оскільки уся Європа є мішенню для російського режиму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в інтерв'ю для видання dpa.

"На початку війни нам дали лише три дні, зараз ми чинимо опір російському наступу вже пів року. Ми продовжуємо стояти разом із нашими союзниками, з нашими партнерами в об'єднаній Європі, зі США та Великобританією. Ми виступаємо за волю", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, людина не може втомитися від боротьби за волю.

Коментуючи слова про те, що у Німеччині дедалі менше говорять про війну в Україні та все частіше порушують питання газу й підвищення цін, Шмигаль зауважив, що в російських ток-шоу регулярно обговорюють долю інших країн та Європи загалом.

"Ми всі є метою цього режиму. Ми повинні стояти разом і боротися за свободу в Європі", - відзначив прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив у тому, що союзники можуть роками підтримувати Україну в боротьбі проти військової агресії Росії.

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