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Почти вся армия России брошена против нашего народа, - Зеленский

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Украина, Пятница 04 марта 2022 11:17
Почти вся армия России брошена против нашего народа, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует почти все возможности вооруженных сил. По его словам, РФ завела на территорию Украины практически весь личный состав своей армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства.

"Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа, но героическое сопротивление украинцев уже 9 день спасает нашу страну от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, Мариуполь, Харьков целенаправленно уничтожают людей, жилые кварталы", - заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к гражданам России, комментируя обстрелы Запорожской АЭС. Он считает, что у российских военных полностью отбита память о Чернобыле.

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