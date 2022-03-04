Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує майже всі можливості збройних сил. За його словами, РФ завела на територію України практично весь особовий склад своєї армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови держави.

"Громадяни України, ворог завів на територію нашої держави абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, але героїчний спротив українців вже 9 день рятує нашу державу від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, Маріуполь, Харків цілеспрямовано знищують людей, житлові квартали", - заявив Зеленський.