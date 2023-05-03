Всупереч нейтралітету. Швейцарія може приєднатися до двох військових проектів ЄС

Швейцарія вивчає питання, чи слід їй приєднатися до двох військових проектів ЄС з кіберзахисту та військової мобільності. Традиційно нейтральна країна готується до розширення оборонної співпраці із сусідніми країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Міністерства оборони Швейцарії, яку наводить EurActiv .

Рамки постійного структурованого співробітництва ЄС (PESCO) спрямовані на поглиблення співробітництва в галузі оборони між державами-членами ЄС, а також на об'єднання та спільне використання обмежених оборонних ресурсів у рамках блоку. Наразі реалізується 60 оборонних проектів.

"З моменту відкриття проектів PESCO для третіх країн, Швейцарія постійно переглядає список проектів, щоб визначити можливі інтереси та вклади", - заявили у Міноборони країни.

Зазначається, що в останні місяці Швейцарія прагне покращити співпрацю в галузі оборони зі своїми партнерами на випадок, якщо їй доведеться звернутися до них за допомогою, щоб протистояти нападу.

Військова мобільність

Проект спрямований на скорочення бюрократичної тяганини, розробку загальних стандартів та визначення маршрутів між учасниками проектів з метою скорочення затримок та полегшення пересування військ та техніки.

Кіберзахист

Cyber Ranges Federation (CRF) - це проект, очолюваний Естонією і запущений в 2021 році. Іншими членами є Болгарія, Естонія, Фінляндія, Франція, Італія, Латвія та Люксембург.

Він спрямований на об'єднання існуючих національних кіберполігонів для покращення навчань з кіберзахисту, обміну знаннями, аналізу ризиків, освіти та навчання, а також випробувань обладнання.