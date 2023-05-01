Швейцарія не може передавати зброю Україні без зміни закону, - постпред при ООН

Швейцарія не може дозволити реекспорт озброєнь в Україну, оскільки в країні ухвалено закон, який забороняє таку допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію постійного представника Швейцарії при ООН Паскаль Берісвіль.

Вона нагадала, що Швейцарія надає Україні багато гуманітарної допомоги і прийняла у себе біженців.

"Коли мова заходить про реекспорт зброї - це навіть не питання нейтралітету на даний момент. У нас є закон про експорт зброї та матеріалів військового призначення і без порушення цього закону було б неможливо реекспортувати це озброєння", - сказала Берисвіль.

За її словами, поки парламент не змінить таких норм, військова допомога залишається неможливою.