Всупереч липневій спеці. Метеорологи показали, де в Україні випало найбільше опадів (карта)
Встановлений у липні 2024 року новий світовий температурний максимум свідчить про те, що цей місяць був спекотним не лише для українців. Попри це, у деяких областях України траплялися потужні грози зі шквальним вітром.
РБК-Україна розповідає, в яких регіонах нашої країни опадів впродовж липня випало найбільше.
В яких регіонах опадів у липні було найбільше
Згідно з інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у липні 2024 року на більшій частині території України спостерігався дефіцит опадів.
Найпосушливіше було в Харківській, Полтавській, Черкаській, більшості районів Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, місцями в Сумській, Чернігівській, Київській, Одеській області та в Криму - там випало 2-29% опадів від норми.
На решті території випало близько 30% опадів.
Найбільше опадів (близько 49%) впродовж липня 2024 року випало у західних областях.
Розподіл кількості опадів у липні (карта: facebook.com/CGO.Official)
Стихійні метеорологічні явища ІІ рівня небезпечності (сильні дощі, зливи та шквали) і ІІІ рівня небезпечності (надзвичайні дощі) спостерігалися, зокрема:
- у Закарпатській області
- в Івано-Франківській області
- у Чернівецькій області
- у Чернігівській області
- у Львівській області
- у Рівненській області
- у Тернопільській області
- в Одеський області
- у місті Києві
Подекуди негода наробила українцям справжнього лиха - нівечила рослини, знищувала майбутній урожай, ламала дерева, трощила огорожі, зривала дахи з будинків і навіть залишала людей без світла.
Стихійні метеорологічні явища в липні (інфографіка: cgo-sreznevskyi.kyiv.ua)
Зазначається також, що середня місячна температура в липні 2024 року була вищою за норму:
- на 3-5,2°С
- на 3,3-3,4° - на високогір'ї Карпат
- на 1,7-2,9°С - у західних областях, у більшості районів Житомирської області, на півночі Київської та Чернігівської областей
Максимальні температури залежно від регіону варіювались від 27 до 42 градусів за Цельсієм.
В Івано-Франківській, Миколаївській, більшості районів Волинської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Вінницької, Одеської, Херсонської області та Криму, подекуди в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській області - оновилися абсолютні максимуми липня.
Що відомо про атмосферні явища липня в столиці
Тим часом у Києві впродовж липня поточного року спостерігались такі атмосферні явища:
- роса (впродовж 133 години)
- серпанок (впродовж 1 години)
- дощ (впродовж 2 годин)
- дощ зливовий (впродовж 11 годин 40 хвилин)
- гроза (впродовж 14 годин 30 хвилин)
- зірниця (впродовж 1 години 20 хвилин)
Атмосферні явища в липні в Києві (карта: facebook.com/CGO.Official)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україну може повернутись спека, яка розпочнеться "незвично".
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Український гідрометеорологічний центр, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
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