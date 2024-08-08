Всупереч липневій спеці. Метеорологи показали, де в Україні випало найбільше опадів (карта)

Встановлений у липні 2024 року новий світовий температурний максимум свідчить про те, що цей місяць був спекотним не лише для українців. Попри це, у деяких областях України траплялися потужні грози зі шквальним вітром.

РБК-Україна розповідає, в яких регіонах нашої країни опадів впродовж липня випало найбільше.

В яких регіонах опадів у липні було найбільше

Згідно з інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у липні 2024 року на більшій частині території України спостерігався дефіцит опадів.

Найпосушливіше було в Харківській, Полтавській, Черкаській, більшості районів Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, місцями в Сумській, Чернігівській, Київській, Одеській області та в Криму - там випало 2-29% опадів від норми.

На решті території випало близько 30% опадів.

Найбільше опадів (близько 49%) впродовж липня 2024 року випало у західних областях.

Розподіл кількості опадів у липні (карта: facebook.com/CGO.Official)

Стихійні метеорологічні явища ІІ рівня небезпечності (сильні дощі, зливи та шквали) і ІІІ рівня небезпечності (надзвичайні дощі) спостерігалися, зокрема:

у Закарпатській області

в Івано-Франківській області

у Чернівецькій області

у Чернігівській області

у Львівській області

у Рівненській області

у Тернопільській області

в Одеський області

у місті Києві

Подекуди негода наробила українцям справжнього лиха - нівечила рослини, знищувала майбутній урожай, ламала дерева, трощила огорожі, зривала дахи з будинків і навіть залишала людей без світла.

Стихійні метеорологічні явища в липні (інфографіка: cgo-sreznevskyi.kyiv.ua)

Зазначається також, що середня місячна температура в липні 2024 року була вищою за норму:

на 3-5,2°С

на 3,3-3,4° - на високогір'ї Карпат

на 1,7-2,9°С - у західних областях, у більшості районів Житомирської області, на півночі Київської та Чернігівської областей

Максимальні температури залежно від регіону варіювались від 27 до 42 градусів за Цельсієм.

В Івано-Франківській, Миколаївській, більшості районів Волинської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Вінницької, Одеської, Херсонської області та Криму, подекуди в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській області - оновилися абсолютні максимуми липня.

Що відомо про атмосферні явища липня в столиці

Тим часом у Києві впродовж липня поточного року спостерігались такі атмосферні явища:

роса (впродовж 133 години)

серпанок (впродовж 1 години)

дощ (впродовж 2 годин)

дощ зливовий (впродовж 11 годин 40 хвилин)

гроза (впродовж 14 годин 30 хвилин)

зірниця (впродовж 1 години 20 хвилин)

Атмосферні явища в липні в Києві (карта: facebook.com/CGO.Official)