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ВСУ жестко подавили попытку штурма Дементиевки Харьковской области, - Генштаб

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Киев, Вторник 12 июля 2022 07:39
ВСУ жестко подавили попытку штурма Дементиевки Харьковской области, - Генштаб Фото: ВСУ жестко подавили попытку штурма Дементиевки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные отбросили оккупантов при попытке наступления на Дементиевку Харьковской области. На этом же направлении войска РФ осуществляли обстрелы Харькова, Лесного, Прудянки и Золочева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений. На последнем враг обстрелял из реактивной артиллерии район населённого пункта Стариково Сумской области.

На Славянском направлении подразделения оккупантов продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все действия врага по направлениям указанных населенных пунктов были неудачными. Наши воины отогнали врагов назад.

Противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Мазановка, Богородичное и Адамовка.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Оказывают систематическое огневое влияние по позициям вдоль линии столкновения с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций.

На Славянском направлении активных действий российские войска не вели. Зафиксированы артиллерийские обстрелы неподалеку от Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного и авиаудар неподалеку от Серебрянки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Яковлевка, Берестово, Покровское, Соледарь, Белогоровка, Вершина, Новолуганское, Кодема, Бахмут и Веселая Долина. Также враг нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Белогоровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают из артиллерии районы Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Новобахмутовки, Угледара, Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Орехова. Нанесли авиаудару вблизи Новоандреевки парой самолетов Су-25.

На Южнобужском направлении войска РФ сосредотачивают усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. С целью сковывания действий наших войск производят обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Степовая Долина, Лупарево, Новая Заря, Новогригоровка, Любомировка, Осокоровка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Терновка, Поляна, Киселевка, Первомайское, Покровское, Украинка и Прибужское, также нанесли несколько авиаударов недалеко от Заречного.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке Херсонской области. Рядом со складом боеприпасов находилось более 40 бензовозов с топливом.

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