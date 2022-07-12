ЗСУ жорстко придушили спробу штурму Дементіївки Харківської області, - Генштаб

Українські військові відкинули окупантів при спробі наступу на Дементіївку Харківської області. На цьому ж напрямку війська РФ здійснювали обстріли Харкова, Лісного, Прудянки та Золочева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах ситуація без істотних змін. На останньому ворог обстріляв з реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області.

На Слов'янському напрямку підрозділи окупантів продовжували штурмові дії з метою поліпшення тактичного становища в районах Мазанівки, Іванівки та долини. Всі дії ворога за напрямками зазначених населених пунктів були невдалими. Наші воїни відігнали ворогів назад.

Противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Мазанівка, Богородичне та Адамівка.

Окупанти намагаються поліпшити тактичне становище на Бахмутському і Новопавлівському напрямок. Чинять систематичний вогневий вплив по позиціях уздовж лінії зіткнення з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Застосовує штурмову та армійську авіацію. В окремих районах виробляє фортифікаційне обладнання передових позицій.

На Слов'янському напрямку активних дій російські війська не вели. Зафіксовані артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного та авіаудар неподалік Сріблянки.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Яковлівка, Берестове, Покровське, Соледар, Білогорівка, Вершина, Новолуганське, Кодема, Бахмут та Весела Долина. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють з артилерії райони Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки. Завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25.

На Південнобузькому напрямку війська РФ зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. З метою сковування дій наших військ проводять обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лупареве, Нова Зоря, Новогригорівка, Любомирівка, Осокорівка, Ольгине, Велика Костромка, Кар'єрне, Тернівка, Поляна, Киселівка, Первомайське, Покровське, Українка і Прибузьке, також завдали кілька авіаударів недалеко від Зарічного.