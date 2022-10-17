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ВСУ збили вісім "Шахедів" та дві ракети

Фото: ЗСУ ввечері збили вісім "Шахедів" та дві ракети (facebook.com/)
Автор: Артур Родивилов

Увечері, 17 жовтня, у центрі України сили протиповітряної оборони знищили 8 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Шість цих баражуючих боєприпасів збиті винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК.

Ще два "Shahed-136" збили зенітники Сухопутних військ.

Крім того, сили ППО збили дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили дронами по Києву. Внаслідок атаки стався вибух у багатоповерхівці, відомо про чотирьох загиблих.

Загалом окупанти випустили по Україні 43 дрони-камікадзе. Обстріл також зафіксований у Сумській та Дніпропетровській областях.

Вперше інформація про іранські дрони-камікадзе підтвердилася у вересні, коли Збройні сили збили такий дрон у районі Куп'янська Харківської області.

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Воздушные силы Украины