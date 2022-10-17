ВСУ сбили восемь "Шахедов" и две ракеты

Вечером, 17 октября, в центре Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 8 дронов-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Шесть этих барражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК.
Еще два "Shahed-136" сбили зенитчики Сухопутных войск.
Кроме того, силы ПВО сбили две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.
Напомним, сегодня оккупанты ударили дронами по Киеву. В результате атаки произошел взрыв в многоэтажке, известно о четырех погибших.
Всего оккупанты выпустили по Украине 43 дрона-камикадзе. Обстрелы также зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях.
Впервые информация об иранских дронах-камикадзе подтвердилась в сентябре, когда Вооруженные силы сбили такой дрон в районе Купянска Харьковской области.
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