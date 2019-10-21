ВСУ завершает процедуру принятия на вооружение ударных беспилотников

Воздушные силы Вооруженных сил Украины завершают процедуру принятия на вооружение турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что 21 октября беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 проходит финальные испытания на аэродроме Староконстантинов.

"Турецкие представители вместе с военнослужащими Воздушных сил ВС Украины проверяют технику на земле и в воздухе, испытывают все системы комплекса, подвесы камер, вооружение, тренажер, наземную станцию ​​управления и другое оборудование. В результате будут составлены соответствующие акты и турецкие Bayraktar TB2 станут на вооружение Воздушных сил", - говорится в сообщении.

Эксплуатировать беспилотники будут военнослужащие, которые в конце сентября завершили обучение по использованию беспилотников. Всего сертификаты на использование получили 50 украинских военнослужащих.

Напомним, ударные беспилотники Bayraktar TB2 были приняты на вооружение Вооруженными силами Украины в марте 2019 года. Сообщается, что БПЛА способны находиться в воздухе 24 часа, имеют на вооружении современные высокоточные ракеты для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.