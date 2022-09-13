ВСУ "затрофеили" еще одну российскую гаубицу (фото)

Украинские военные в ходе контрнаступательных действий "затрофеили" еще одну самоходную гаубицу РФ "Мста-С". Орудие целое и готово к бою.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Фото: российская гаубица "Мста-С", которую "затрофеили" украинские военные (facebook.com/GeneralStaff.ua)
В башне установлены гаубица 2А64 с электрическими приводами наведения и прицеливания 2Е46 и зенитно-пулеметные установки ПЗУ-5 с 12,7-мм зенитным пулеметом НСВТ "Скала".
В боекомплект входят 50 выстрелов с осколочно-фугасными снарядами, управляемыми снарядами с лазерной подсветкой "Краснополь", снарядами-постановщиками помех радиосвязи и другими.
Экипаж этой САУ состоит из 5 человек, а максимальная дальность стрельбы составляет 24 км.
Ранее украинские военные, которые деоккупировали часть Харьковской области, показали брошенное российское оружие.
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