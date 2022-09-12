"Ленд-лиз" от россиян: пограничники показали найденное оружие в Харьковской области

Украинские военные, которые деоккупировали часть Харьковской области, показали брошенное российское оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госпогранслужбы Украины.

"Двигаемся к границе с российским "ленд-лизом", - говорится в сообщении. Пограничникам и другим украинским военным удалось обнаружить немало оружия и боеприпасов в ходе деоккупации Харьковской области. "Теперь эти трофеи будут работать на нас", - добавили пограничники.