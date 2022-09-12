"Ленд-лиз" от россиян: пограничники показали найденное оружие в Харьковской области
Фото: пограничники показали найденное оружие в Харьковской области (ssu.gov.ua)
Украинские военные, которые деоккупировали часть Харьковской области, показали брошенное российское оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госпогранслужбы Украины.
"Двигаемся к границе с российским "ленд-лизом", - говорится в сообщении.
Пограничникам и другим украинским военным удалось обнаружить немало оружия и боеприпасов в ходе деоккупации Харьковской области.
"Теперь эти трофеи будут работать на нас", - добавили пограничники.
Напомним, что ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Харьковскую область.
По данным ISW, украинские войска нанесли большой поражения России, отвоевав почти всю Харьковскую область.
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