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ЗСУ "затрофеїли" ще одну російську гаубицю (фото)

Фото: ЗСУ "затрофеїли" ще одну російську гаубицю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові в ході контрнаступальних дій "затрофеїли" ще одну самохідну гаубицю РФ "Мста-С". Знаряддя ціле і готове до бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Фото: Російська гаубиця "Мста-С", яку "затрофеїли" українські військові (facebook.com/GeneralStaff.ua)

У вежі встановлені гаубиця 2А64 з електричними приводами наведення і прицілювання 2Е46 і зенітно-кулеметні установки ПЗУ-5 з 12,7-мм зенітним кулеметом НСВТ "Скеля".

У боєкомплект входять 50 пострілів з осколково-фугасними снарядами, керованими снарядами з лазерним підсвічуванням "Краснопіль", снарядами-постановниками перешкод радіозв'язку та іншими.

Екіпаж цієї САУ складається з 5 осіб, а максимальна дальність стрільби становить 24 км.

Раніше українські військові, які деокупували частину Харківської області, показали кинуту російську зброю.

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