ВСУ заставили врага в панике бежать под Бахмутом и отбили несколько атак, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях значительных изменений в состоянии, составе и характере действий белорусской армии нет. При этом сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории страны.
На Северском направлении оккупанты, для демонстрации своего присутствия, обстреляли из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области. Также они нанесли авиаудары вблизи Эсмани и Мирополье.
На Слобожанском направлении противники продолжают сосредотачивать усилия на удержании позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины вглубь временно захваченной территории. В течение дня оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль линии соприкосновения.
Наши воины свели на нет все потуги противника продвинуться в направлении Сосновки. ВСУ отбили штурм, а россияне отошли на ранее занятые позиции.
Тем временем оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области.
На Славянском направлении враг снова безуспешно штурмовал Богородичное, пытаясь полностью его захватить. ВСУ жестко подавили эту попытку.
Противник обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сулиговка, Красное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дибровное и Долина. Для ударов по последнему применялась штурмовая и армейская авиация.
На Краматорском направлении оккупанты совершили неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского.
Со ствольной и реактивной артиллерии враг обстреливал районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекамянское, Золотаревка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.
На Бахмутском направлении украинские военные нанесли противнику потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Оккупанты в панике отошли.
Враг обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выемка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Также применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется на окраинах населенного пункта Спорное.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.
Самолетами штурмовой авиации противник нанес удар вблизи Каменского.
На Южнобугском направлении существенных изменений нет. Подразделения противника продолжают удерживать занятые позиции и обстреливают позиции подразделений наших войск.
Кроме того, в акваториях Черного и Азовского морей враг удерживает в готовности к применению до 6 носителей высокоточного оружия. Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" может составлять до 40 единиц.