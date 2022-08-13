ВСУ заставили россиян бежать под Харьковом и отбили попытки продвижения на ряде направлений, - Генштаб

Российские войска пытались улучшить тактическое положение в районе Питомника Харьковской области. Но украинские бойцы нанесли им потери и заставили бежать. Также ВСУ отбили ряд попыток продвижения противника на разных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении россияне обстреляли из артиллерии различных калибров районы населенных пунктов Сеньковка, Гремьяч и Пушкари в Черниговской области и Басовка и Кондратовка в Сумской области. Провели воздушную разведку приграничных районов беспилотниками.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Прудянка, Русская Лозовая, Черкасские и Русские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Лебяжье и Коробочкино. Нанесли авиаудары возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпаново. Поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотниками.

Захватчики пытались улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Украинские военные достойно встретили врага - нанесли потери и заставили бежать.

На Славянском направлении россияне осуществляли огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Вернополья, Богородичного, Большой Комышевахи, Немаленького, Краснополья, Долины и Дибровного. Нанесли авиаудар в районе населенного пункта Залиман. Неподалеку от Новой Дмитровки и Долины пытались прорвать оборону украинских войск, успеха не достигли, отошли.

На Краматорском направлении оккупанты задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Краматорска, Верхнекаменского, Северска, Григоровки и Кривой Луки.

Штурмовыми действиями пытались улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Получили жесткий отпор и отступили.

На Бахмутском направлении противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру вблизи Часового Яра, Бахмута и еще семи населенных пунктов. Россияне нанесли авиационные удары неподалеку Яковлевки, Спорного, Веселой Долины, Кодемы, Соледара, Бахмута, Зайцево и Бахмутского.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться возле Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцево, успеха не достигли. В отдельных районах еще продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении захватчики обстреливали из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Нанесли авиаудар возле Марьинки.

Наступательными действиями враг пытается прорвать оборону украинских войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Идут жесткие бои.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне осуществляют огневое поражение неподалеку Владимировки, Павловки, Угледара и ряда других населенных пунктов. Нанесли авиационные удары по районам Новоселки, Павловки, Владимировки и Красного.

Попытки врага улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах.

На Южнобугском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутино, Прибужского и других. Авиация врагов действовала возле Андреевки, Осокоровки, Белого Колодца и Лозового.

Россияне безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили.