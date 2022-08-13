ЗСУ змусили росіян тікати під Харковом та відбили спроби просування на низці напрямків, - Генштаб

Російські війська намагалися покращити тактичне положення у районі Питомника Харківської області. Та українські бійці завдали їм втрат та змусили тікати. Також ЗСУ відбили низку спроб просування противника на різних напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли із артилерії різних калібрів райони населених пунктів Сеньківка, Грем’яч і Пушкарі в Чернігівській області та Басівка і Кіндратівка у Сумській області. Провели повітряну розвідку прикордонних районів безпілотниками.

На Харківському напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Харків, Уди, Прудянка, Руська Лозова, Черкаські та Руські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже та Коробочкине. Завдали авіаударів біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотниками.

Загарбники намагалися покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Українські військові гідно зустріли ворога - завдали втрат та змусили тікати.

На Слов’янському напрямку росіяни здійснювали вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Вірнопілля, Богородичного, Великої Комишувахи, Довгенького, Краснопілля, Долини та Дібрівного. Завдали авіаудару в районі населеного пункту Залиман. Неподалік Нової Дмитрівки та Долини намагалися прорвати оборону українських військ, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку окупанти задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Краматорська, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки та Кривої Луки.

Штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки. Отримали жорстку відсіч та відступили.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру поблизу Часового Яру, Бахмута та ще семи населених пунктів. Росіяни завдали авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Веселої Долини, Кодеми, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Бахмутського.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мали. В окремих районах ще тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку загарбники обстрілювали із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка та Олександропіль. Завдали авіаудару біля Мар’їнки.

Наступальними діями ворог намагається прорвати оборону українських військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни здійснюють вогневе ураження неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. Завдали авіаційних ударів по районах Новосілки, Павлівки, Володимирівки та Червоного.

Спроби ворога покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Степової Долини, Парутиного, Прибузького та інших. Авіація ворогів діяла біля Андріївки, Осокорівки, Білої Криниці та Лозового.

Росіяни безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. З втратами відступили.