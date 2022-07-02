UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ заставили оккупантов бежать из Ивановки: что сегодня происходило на фронте

Фото: военные прогнали россиян из Ивановки (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные заставили российских оккупантов бежать из населенного пункта Ивановка, а также отбили штурмы на Харьковском и Славянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Что происходило на фронте сегодня, 2 июля:

  • на Волынском и Полесском направлениях белорусские военные проводят тренировки по наведению понтонных переправ, но признаков формирования наступательных группировок нет;
  • на Северском направлении ситуация особых изменений не претерпела, оккупанты обстреливают приграничные районы;
  • на Харьковском направлении россияне перешли к обороне занятых позиций, обстреливали населенные пункты и без успеха попытались штурмовать район Дементеевки;
  • на Славянском направлении оккупанты также ведут оборону, а попытка штурмовать район Богородичного была отбита ВСУ;
  • на Донецком направлении россияне закрепляются в районе Верхнекаменки;
  • на Краматорском направлении оккупанты обстреливали территории возле Белогоровки;
  • на Бахмутском направлении была российская попытка разведки боем близ Берестового, но, получив отпор, противник отошел;
  • на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы, а также была неудачная попытка оккупантов наступать в районе Новомихайловки;
  • на Южнобугском направлении продолжаются вражеские обстрелы, а по результатам действий ВСУ оккупанты покинули населенный пункт Ивановка.

Фото: ВСУ освободили от оккупантов Ивановку (deepstatemap.live)

Напомним, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко назвал ключевую цель России в войне с Украиной, но это не Донбасс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна России против Украины