ЗСУ змусили окупантів втекти з Іванівки: що сьогодні відбувалося на фронті
Фото: військові прогнали росіян з Іванівки (facebook.com NGUmainpage)
Українські військові змусили російських окупантів втекти з населеного пункту Іванівка, а також відбили штурми на Харківському та Слов'янському напрямках.
Що відбувалося на фронті сьогодні, 2 липня:
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на Сіверському напрямку ситуація особливих змін не зазнала, окупанти обстрілюють прикордонні райони;
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на Харківському напрямку росіяни перейшли до оборони зайнятих позицій, обстрілювали населені пункти та без успіху спробували штурмувати район Дементіївки;
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на Слов’янському напрямку окупанти також ведуть оборону, а спроба штурмувати район Богородичного була відбита ЗСУ;
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на Донецькому напрямку росіяни закріплюються в районі Верхньокам'янки;
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на Краматорському напрямку окупанти обстрілювали території біля Білогорівки;
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на Бахмутському напрямку була російська спроба розвідки боєм поблизу Берестового, але, отримавши відсіч, противник відійшов;
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на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обстріли, а також була невдала спроба окупантів наступати у районі Новомихайлівки;
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на Південнобузькому напрямку продовжуються ворожі обстріли, а за результатами дій ЗСУ окупанти залишили населений пункт Іванівка.