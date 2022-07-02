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ЗСУ змусили окупантів втекти з Іванівки: що сьогодні відбувалося на фронті

Фото: військові прогнали росіян з Іванівки (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові змусили російських окупантів втекти з населеного пункту Іванівка, а також відбили штурми на Харківському та Слов'янському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Що відбувалося на фронті сьогодні, 2 липня:

  • на Сіверському напрямку ситуація особливих змін не зазнала, окупанти обстрілюють прикордонні райони;
  • на Харківському напрямку росіяни перейшли до оборони зайнятих позицій, обстрілювали населені пункти та без успіху спробували штурмувати район Дементіївки;
  • на Слов’янському напрямку окупанти також ведуть оборону, а спроба штурмувати район Богородичного була відбита ЗСУ;
  • на Донецькому напрямку росіяни закріплюються в районі Верхньокам'янки;
  • на Краматорському напрямку окупанти обстрілювали території біля Білогорівки;
  • на Бахмутському напрямку була російська спроба розвідки боєм поблизу Берестового, але, отримавши відсіч, противник відійшов;
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обстріли, а також була невдала спроба окупантів наступати у районі Новомихайлівки;
  • на Південнобузькому напрямку продовжуються ворожі обстріли, а за результатами дій ЗСУ окупанти залишили населений пункт Іванівка.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко назвав ключову ціль Росії у війні з Україною, але це не Донбас.

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