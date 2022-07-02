ВСУ заставили оккупантов бежать из Ивановки: что сегодня происходило на фронте

Украинские военные заставили российских оккупантов бежать из населенного пункта Ивановка, а также отбили штурмы на Харьковском и Славянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ .

Что происходило на фронте сегодня, 2 июля:

Напомним, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко назвал ключевую цель России в войне с Украиной, но это не Донбасс.

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