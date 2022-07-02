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ВСУ заставили оккупантов бежать из Ивановки: что сегодня происходило на фронте

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Украина, Суббота 02 июля 2022 18:50
ВСУ заставили оккупантов бежать из Ивановки: что сегодня происходило на фронте Фото: военные прогнали россиян из Ивановки (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные заставили российских оккупантов бежать из населенного пункта Ивановка, а также отбили штурмы на Харьковском и Славянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Что происходило на фронте сегодня, 2 июля:

  • на Волынском и Полесском направлениях белорусские военные проводят тренировки по наведению понтонных переправ, но признаков формирования наступательных группировок нет;
  • на Северском направлении ситуация особых изменений не претерпела, оккупанты обстреливают приграничные районы;
  • на Харьковском направлении россияне перешли к обороне занятых позиций, обстреливали населенные пункты и без успеха попытались штурмовать район Дементеевки;
  • на Славянском направлении оккупанты также ведут оборону, а попытка штурмовать район Богородичного была отбита ВСУ;
  • на Донецком направлении россияне закрепляются в районе Верхнекаменки;
  • на Краматорском направлении оккупанты обстреливали территории возле Белогоровки;
  • на Бахмутском направлении была российская попытка разведки боем близ Берестового, но, получив отпор, противник отошел;
  • на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы, а также была неудачная попытка оккупантов наступать в районе Новомихайловки;
  • на Южнобугском направлении продолжаются вражеские обстрелы, а по результатам действий ВСУ оккупанты покинули населенный пункт Ивановка.

ВСУ заставили оккупантов бежать из Ивановки: что сегодня происходило на фронте

Фото: ВСУ освободили от оккупантов Ивановку (deepstatemap.live)

Напомним, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко назвал ключевую цель России в войне с Украиной, но это не Донбасс.

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