ЗСУ змусили окупантів втекти з Іванівки: що сьогодні відбувалося на фронті
Фото: військові прогнали росіян з Іванівки (facebook.com NGUmainpage)
Українські військові змусили російських окупантів втекти з населеного пункту Іванівка, а також відбили штурми на Харківському та Слов'янському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Що відбувалося на фронті сьогодні, 2 липня:
- на Сіверському напрямку ситуація особливих змін не зазнала, окупанти обстрілюють прикордонні райони;
- на Харківському напрямку росіяни перейшли до оборони зайнятих позицій, обстрілювали населені пункти та без успіху спробували штурмувати район Дементіївки;
- на Слов’янському напрямку окупанти також ведуть оборону, а спроба штурмувати район Богородичного була відбита ЗСУ;
- на Донецькому напрямку росіяни закріплюються в районі Верхньокам'янки;
- на Краматорському напрямку окупанти обстрілювали території біля Білогорівки;
- на Бахмутському напрямку була російська спроба розвідки боєм поблизу Берестового, але, отримавши відсіч, противник відійшов;
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обстріли, а також була невдала спроба окупантів наступати у районі Новомихайлівки;
- на Південнобузькому напрямку продовжуються ворожі обстріли, а за результатами дій ЗСУ окупанти залишили населений пункт Іванівка.
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