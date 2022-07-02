ЗСУ змусили окупантів втекти з Іванівки: що сьогодні відбувалося на фронті

Українські військові змусили російських окупантів втекти з населеного пункту Іванівка, а також відбили штурми на Харківському та Слов'янському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

Що відбувалося на фронті сьогодні, 2 липня:

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко назвав ключову ціль Росії у війні з Україною, але це не Донбас.

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