ВСУ запустили дрон-камикадзе по базе россиян возле ЗАЭС: видео удара

"Используя дрон-камикадзе, был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в частности в авто с зенитными установками и БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

В результате удара уничтожены три оккупанта, еще 12 травмированы. Палаточный городок сгорел, противник долго не мог потушить пожар.