ЗСУ запустили дрон-камікадзе по базі росіян біля ЗАЕС: відео удару

"Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку і техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками і БМ-21" Град", - йдеться в повідомленні.

В результаті удару знищено трьох окупантів, ще 12 травмовано. Наметове містечко згоріло, противник довго не міг загасити пожежу.