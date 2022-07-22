ЗСУ запустили дрон-камікадзе по базі росіян біля ЗАЕС: відео удару

Українські військові ювелірним ударом знищили невелику базу росіян біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки.
"Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку і техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками і БМ-21" Град", - йдеться в повідомленні.
В результаті удару знищено трьох окупантів, ще 12 травмовано. Наметове містечко згоріло, противник довго не міг загасити пожежу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни розмістили не менше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку в машинній залі першого енергоблоку ЗАЕС через побоювання точкових ударів українських військових.
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