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ЗСУ запустили дрон-камікадзе по базі росіян біля ЗАЕС: відео удару

Фото: біля ЗАЕС знищили базу окупантів (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Українські військові ювелірним ударом знищили невелику базу росіян біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки.

"Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку і техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками і БМ-21" Град", - йдеться в повідомленні.

В результаті удару знищено трьох окупантів, ще 12 травмовано. Наметове містечко згоріло, противник довго не міг загасити пожежу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни розмістили не менше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку в машинній залі першого енергоблоку ЗАЕС через побоювання точкових ударів українських військових.

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