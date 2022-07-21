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Оккупанты из-за боязни обстрелов спрятали танки у энергоблока ЗАЭС: что известно

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Запорожье, Четверг 21 июля 2022 14:10
Оккупанты из-за боязни обстрелов спрятали танки у энергоблока ЗАЭС: что известно Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные затянули не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в "Энергоатоме", в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину.

"Военная техника захватчиков сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к машзалу энергоблока №1. Следовательно, риск пожара многократно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным. Если же пожар произойдет, например из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны той, которая произошла во время аварии на ЧАЭС!" – отмечают в "Энергоатоме".

Как сообщалось, российские захватчики, которые находятся на Запорожской АЭС, готовят провокацию. Они собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции.

Напомним, ранее российские войска начали усиливать свои оборонные позиции возле Запорожской атомной электростанции. В частности, они укрепили окопы.

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Запорожская АЭС
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