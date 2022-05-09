ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным

Вооруженные силы Украины закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника областной военной администрации Сергея Гайдая.
По его словам, в Рубежном противник ежедневно несет потери, и только за вчера украинские бойцы уничтожили пять танков и около двух десятков оккупантов.
"Линия обороны - без изменений. Воеводовка возле Северодонецка - полностью наша, ВСУ закрепили позиции", - добавил Гайдай.
Напомним, ранее Гайдай сообщил, что эвакуация из Луганской области возобновится, когда украинские военные полностью зачистят Белогоровку, в которую вошли российские оккупанты.
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