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ЗСУ закріпилися в селі між Сєвєродонецьком і Рубіжним

Фото: начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України закріпилися в селі між Сєвєродонецьком і Рубіжним. Бійці контролюють дорогу в адміністративний центр Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, в Рубіжному противник щодня несе втрати, і тільки за вчора українські бійці знищили п'ять танків і близько двох десятків окупантів.

"Лінія оборони - без змін. Воєводівка біля Сєвєродонецька - повністю наша, ЗСУ закріпили позиції", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що евакуація з Луганської області відновиться, коли українські військові повністю зачистять Білогорівку, до якої увійшли російські окупанти.

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Збройні сили УкраїниСєвєродонецькРубежное