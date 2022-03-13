ВСУ захватили вражеский комплекс РЭБ: будет работать против оккупантов

"За минувшие сутки 10 горно-штурмовой бригаде удалось захватить комплекс РЭБ противника, который теперь будет работать против самих свинособак", - говорится в сообщении.

Отметим, в Генеральном штабе ВСУ проинформировали об оперативной обстановке на фронтах.

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