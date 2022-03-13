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ВСУ захватили вражеский комплекс РЭБ: будет работать против оккупантов

Автор: Мария Кучерявец

Вооруженные Силы Украины захватили российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Теперь он будет работать против врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"За минувшие сутки 10 горно-штурмовой бригаде удалось захватить комплекс РЭБ противника, который теперь будет работать против самих свинособак", - говорится в сообщении.

Отметим, в Генеральном штабе ВСУ проинформировали об оперативной обстановке на фронтах.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Подробнее о том, что происходит в Украине прямо сейчас, о ситуации в разных городах, оперативные данные от ключевых ведомств и вся актуальная информация - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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