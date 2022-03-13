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В Генштабе рассказали об оперативной обстановке на 19-й день войны

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Воскресенье 13 марта 2022 07:49
В Генштабе рассказали об оперативной обстановке на 19-й день войны Фото: украинские военные (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

Начался девятнадцатый день противостояния украинских защитников российским оккупантам. В Генеральном штабе ВСУ проинформировали об оперативной обстановке на фронтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Отмечается, что состояние, положение и характер действий обороны остался без существенных изменений.

"Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА", - рассказали в Генштабе.

Войска РФ продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд - размещают подразделения и технику на объектах повышенной опасности, обстреливают мирное население, устраивают незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВСУ

"Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов", - говорится в сообщении.

Также есть информация, что на территории Беларуси в медучреждениях юго-восточного региона сейчас лечат большое количество раненых российских оккупантов. При этом запасов крови для проведения хирургических операций не хватает.

"Задействуются резервы накопленные для граждан Республики Беларусь - около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения", - сообщают в Генштабе.

Ранее сообщалось, что за время войны украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов.

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