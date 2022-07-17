ВСУ на южном направлении уничтожили российский беспилотник "Ланцет"

Подразделения ВСУ в районе Александровки Херсонской области сбили ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Также, продолжая тактику воздушных атак, силами ударного вертолета Ка-52, оккупанты пытались атаковать подразделения украинских военных на севере Херсонской области, но заданной цели не достигли.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы с начала полномасштабного вторжения уже уничтожили около 690 российских БПЛА.
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