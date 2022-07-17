ЗСУ на південному напрямку знищили російський безпілотник "Ланцет"

Підрозділи ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області збили ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Також, продовжуючи тактику повітряних атак, силами ударного вертольота Ка-52, окупанти намагалися атакувати підрозділи українських військових на півночі Херсонської області, але заданої мети не досягли.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці з початку повномасштабного вторгнення вже знищили близько 690 російських БПЛА.
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