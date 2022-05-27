ВСУ на южном направлении за день выполнили 100 боевых задач и уничтожили несколько БМП

Подразделения ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ во взаимодействии с авиацией на южном участке боевых действий выполнили более 100 огневых задач. Предварительно уничтожены 35 солдат армии РФ и несколько боевых машин пехоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Также российские военные пытались нанести авиационный удар вертолетом Ми-24 по позициям ВСУ. Благодаря организованной обороне и эффективному применению соответствующего вооружения на упреждение вражеский пилот спешно ретировался без применения оружия.
В результате обстрела громад Николаевской области за сутки ранения получили 14 гражданских лиц. Большинство обстрелов пришлось на Николаевский и Баштанский районы. К сожалению, не обошлось без жертв. В частности, в окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые мирно пасли коров – одна из них погибла.
Напомним, ранее стало известно, что российские войска смогли захватить село Медная Руда Донецкой области. Продолжаются попытки наступления на Бахмутском направлении.
Также мы писали, что российские военные продолжают наступление на Северодонецком направлении. Оккупантам удалось достичь частичного успеха в направлении Устиновки.
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