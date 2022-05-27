ЗСУ на південному напрямку за день виконали 100 бойових завдань і знищили кілька БМП

Підрозділи ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у взаємодії з авіацією на південній ділянці бойових дій виконали понад 100 вогневих завдань. Попередньо знищені 35 солдатів армії РФ і кілька бойових машин піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".