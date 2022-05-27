ЗСУ на південному напрямку за день виконали 100 бойових завдань і знищили кілька БМП

Підрозділи ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у взаємодії з авіацією на південній ділянці бойових дій виконали понад 100 вогневих завдань. Попередньо знищені 35 солдатів армії РФ і кілька бойових машин піхоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".
Також російські військові намагалися завдати авіаційного удару вертольотом Мі-24 по позиціях ЗСУ. Завдяки організованій обороні та ефективному застосуванню відповідного озброєння на випередження ворожий пілот спішно відступив без застосування зброї.
В результаті обстрілу громад Миколаївської області за добу поранення отримали 14 цивільних осіб.більшість обстрілів припала на миколаївський і Баштанський райони. На жаль, не обійшлося без жертв. Зокрема, в околицях Березнегуватого під обстріл потрапили дві жінки, які мирно пасли корів – одна з них загинула.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська змогли захопити село Мідна Руда Донецької області. Тривають спроби наступу на Бахмутському напрямку.
Також ми писали, що російські військові продовжують наступ на Сєвєродонецькому напрямку. Окупантам вдалося досягти часткового успіху в напрямку Устинівки.
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