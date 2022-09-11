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ЗСУ на півдні виконали 350 вогневих завдань: які втрати в окупантів

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Херсонська область, Неділя 11 вересня 2022 03:15
ЗСУ на півдні виконали 350 вогневих завдань: які втрати в окупантів Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України завдали 10 авіаударів по противнику і виконали 350 вогневих завдань. В результаті атак знищено 80 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що ворог здійснив 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення та прилеглих територій.

Втрати окупантів на півдні за добу:

  • 8 танків;
  • 17 одиниць автобронетехніки;
  • 1 гаубиця "Мста-Б";
  • 1 БПЛА "Орлан-10";
  • 3 склади боєприпасів у Миколаївському, Херсонському та Бериславському районах;
  • В районі Нової Каховки вражена поромна переправа.

У Чорному морі вздовж кримського узбережжя маневрують 13 кораблів, серед яких 2 надводних ракетоносії з 16 крилатими ракетами "Калібр".

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