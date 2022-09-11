ЗСУ на півдні виконали 350 вогневих завдань: які втрати в окупантів
Фото: українські військові (Getty Images)
Збройні сили України завдали 10 авіаударів по противнику і виконали 350 вогневих завдань. В результаті атак знищено 80 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що ворог здійснив 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення та прилеглих територій.
Втрати окупантів на півдні за добу:
- 8 танків;
- 17 одиниць автобронетехніки;
- 1 гаубиця "Мста-Б";
- 1 БПЛА "Орлан-10";
- 3 склади боєприпасів у Миколаївському, Херсонському та Бериславському районах;
- В районі Нової Каховки вражена поромна переправа.
У Чорному морі вздовж кримського узбережжя маневрують 13 кораблів, серед яких 2 надводних ракетоносії з 16 крилатими ракетами "Калібр".