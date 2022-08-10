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ВСУ на юге уничтожили склад боеприпасов и наблюдательный пункт российских десантников

Фото: ВСУ на юге разбили наблюдательный пункт десантников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов в Новоалексеевке, а также командный пункт БТГ 217 парашютно-десантного полка оккупантов в районе села Максима Горького Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Кроме того, ВСУ за день на южном направлении ликвидировали 35 российских солдат, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых танк Т-72 и командно-штабная машина.

Ранее сообщалось, что за 9 августа силами подразделений ВСУ было уничтожено четыре склада боеприпасов, две базы и один штаб российских войск.

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