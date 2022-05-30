ВСУ на юге уничтожили российские танки прямо во время разгрузки

За ночь на юге украинские военные уничтожили почти полсотни оккупантов и много тяжелой техники. Среди потерь и танки Т-62, которые оккупанты пригнали в Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование " Юг ".

"По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями за ночь потери противника составили 46 оккупантов, 8 танков Т-62, 2 122-мм гаубицы, 2 реактивные системы залпового огня "Град", автомобильная и бронированная техника, а также склад боеприпасов противника", - сообщили в командовании.

По словам советника глвы ОП Украины Алексея Арестовича, танки Т-62 в Херсонской области были разбиты прямо во время разгрузки в результате удара украинских военных.

