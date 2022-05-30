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ЗСУ на півдні знищили російські танки прямо під час розвантаження

Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

За ніч на півдні українські військові знищили майже півсотні окупантів та багато важкої техніки. Серед втрат і танки Т-62, які окупанти пригнали в Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оператине командування "Південь".

"За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами за ніч втрати противника склали 46 окупантів, 8 танків Т-62, 2 122-мм гаубиці, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", автомобільна і броньована техніка, а також склад боєприпасів противника", - повідомили в командуванні.

За словами радника глви ОП України Олексія Арестовича, танки Т-62 в Херсонській області були розбиті прямо під час розвантаження в результаті удару українських військових.

Нагадаємо, біля Кривого Рогу ЗСУ провели спецоперацію, де знищили багато живої сили та техніи окупанта. В тому числі літак Су-35 та установки "Град".

Як повыдомлялося раныше, російські військові завдали ракетного удару по Чорнобаївці Херсонської області. В результаті атаки є жертва та шестеро поранених.

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