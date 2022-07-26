ВСУ на юге уничтожили пункт управления российских десантников

Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупантов и склад боеприпасов в райне населенного пункта Пятихатки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
В целом украинские военные на юге уничтожили:
В течение 25 июля противником нанесены три удара.
В полдень из самолетов по направлению временно оккупированной территории выпущены 2 ракеты Х-59 по Николаевской области. Одна крылатая ракета попала вблизи Большого Артакового, вторая – по окрестностям Калуги. Без потерь.
Через час в районе Новогригоровки ударила пара Ка-52. Также без потерь.
К вечеру парами штурмовиков и ударных Ка-52 атакована Андреевка. Потери не допущены.
Украинской авиацией нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений: 6 опорных пунктах, скоплению вооружения и военной техники и командно-наблюдательному пункту в Бериславском и Херсонском районах области.
Напомним, что ВСУ продолжают проводить контрнаступление в Херсонской области и взяли под контроль несколько важных объектов.
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