ЗСУ на півдні знищили пункт управління російських десантників

Збройні Сили України знищили командний пункт 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупантів та склад боєприпасів у Райні населеного пункту П'ятихатки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Загалом українські військові на півдні знищили:
Протягом 25 липня противником завдано три удари.
Опівдні з літаків у напрямку тимчасово окупованій території випущено 2 ракети х-59 по Миколаївській області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга - по околицях Калуги. Без втрат.
Через годину в районі Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Також без втрат.
До вечора парами штурмовиків і ударних Ка-52 атакована Андріївка. Втрати не допущені.
Українською авіацією завдано 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів: 6 опорних пунктах, скупченню озброєння та військової техніки та командно-спостережному пункту в Бериславському та Херсонському районах області.
Нагадаємо, що ЗСУ продовжують проводити контрнаступ у Херсонській області та взяли під контроль кілька важливих об'єктів.
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