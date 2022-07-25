ВСУ на юге уничтожили командный пункт российского спецназа и более 20 единиц техники

Украинские военные на южном направлении уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии противника и склады с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Также ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ убито 66 российских солдат, пять танков, две самоходные гаубицы "Гвоздика", противотанковый ракетный комплекс "Фагот", три бронемашины и девять автомобилей.
Напомним, оккупанты всеми силами пытаются отремонтировать мосты в Херсонской области, чтобы нормализовать логистику. Добавим, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в Херсоне.
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