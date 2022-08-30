ВСУ на юге уничтожили 3 склада, переправу через Днепр и много живой силы и техники врага

В то же время шестью авиационными ударами различными средствами воздушного нападения ВСУ атаковали позиции ПВО противника.

В ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери РФ за сутки до 82 солдат и 30 единиц техники, среди которых:

зенитно-ракетная система С-300;

2 танка Т-72;

11 гаубиц "Мста-Б";

3 реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган";

тяжелая огнеметная система "Солнцепек";

самоходная артиллерийская установка"Гиацинт-С";

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С";

120 мм мобильный миномет;

самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С";

противотанковая управляемая ракета;

6 единиц бронированной техники.

Кроме этого, Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов оккупантов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

"Переправу, что враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожено", - добавили военные.