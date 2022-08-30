ВСУ на юге уничтожили 3 склада, переправу через Днепр и много живой силы и техники врага

Украинские военные 29 августа с помощью артиллерии поразили 13 пунктов управления российских оккупантов в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
В то же время шестью авиационными ударами различными средствами воздушного нападения ВСУ атаковали позиции ПВО противника.
В ОК "Юг" отметили, что ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери РФ за сутки до 82 солдат и 30 единиц техники, среди которых:
Кроме этого, Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов оккупантов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
"Переправу, что враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожено", - добавили военные.
Напомним, советник ОП Алексей Арестович рассказал, что в Херсонской области Вооруженным силам Украины всего за пару часов 29 августа удалось прорвать фронт на нескольких участках.
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